Etwas andere Exemplare

Von Matthias Kirch, 29.11.2017

Ab Freitag macht das Aufstehen in dieser kalten und dunklen Jahreszeit wieder ein Stückchen mehr Freude. Adventskalender versüßen uns die Zeit vor dem Weihnachtsfest. Was gibt es auch Schöneres, als sich vor dem ersten Kaffee schon eine kleine Portion Schokolade zu gönnen – gerne veredelt mit einem Spritzer Kirschwasser oder Eierlikör. Und das an 24 Tagen in Folge.

Der klassische Adventskalender mit Schokolade gehört heutzutage allerdings schon zum alten Eisen. Varianten mit Bierdosen, Parfum-Flakons oder allerlei Gewürzen sind nur der Anfang. Ob der Biss auf ein Pfefferkorn am Morgen denselben Glücksmoment bietet wie bei einer Nougatpraline?

Wer ganz auf ess- oder trinkbare Inhalte verzichten will und es in der Adventszeit lieber besinnlich mag, bekommt via Handy eine neue Chance: Die evangelische Kirche von Westfalen verschickt ab dem 1. Advent nach vorheriger Anmeldung täglich einen adventlichen Gruß per WhatsApp. „Öffne deinen Geist“, „Öffne deine Tür“ und „Öffne dein Herz“ lauten die Themen in den drei Wochen bis Heiligabend. Auch die Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main möchte sich in der Vorweihnachtszeit den Menschen öffnen und zeigt auf ihrem Twitterkanal jeden Tag Videobotschaften von Mitarbeitern, die ihren Arbeits- und Aufgabenbereich vorstellen.

Skurrile Adventskalender zum Basteln und Kaufen

Foto: Britta Pedersen Youtube-Videos: Die Idee für einen digitalen Adventskalender, der sich schnell umsetzen lässt: 24 Mal ein Lachen ins Gesicht zaubern können Sie ihren Liebsten, indem sie ihnen täglich ein verrücktes oder schönes Video zuschicken. Das können Katzen sein, die vor Salatgurken zurückschrecken, politische Satire-Shows oder einer der emotionalen Werbespots zu Weihnachten. So verleben sich die dunklen Dezembertage ein bisschen leichter und lustiger.

Foto: NASA/JPL-Caltech Origami: Fans der japanischen Faltkunst können ihre Lieben jeden Tag mit einer anderen Faltfigur überraschen. Eine individuelle Faltanleitung und das passende Papier können aber auch in 24 Briefumschlägen versteckt werden - so darf der Beschenkte selbst aktiv werden.

Foto: DPA Alles für's Auto: Für den Autofan der Familie verbirgt sich in diesem Adventskalender jeden Tag ein nützliches Highlight. Ob ein Tankgutschein, Scheibenenteiser, Schwamm, Autoshampoo, Lackpflege oder das Duftbäumchen - Autoliebhaber kommen dabei bestimmt auf ihre Kosten.

Foto: dpa Die drei ???: Für Fans und Knobler bedeutet der Drei-Fragezeichen-Adventskalender, der im Internet erhältlich ist, besondere Spannung vor Weihnachten. An jedem Tag bis zum Fest muss ein Rätsel gelöst werden, um das nächste Türchen zu finden und dem Täter näher auf die Spur zu kommen.

Foto: dpa/picture alliance Puzzlen: Ein Puzzle-Adventskalender kann ganz persönlich sein, denn Puzzles lassen sich im Internet auch mit privaten Fotos oder persönlichen Lieblingsmotiven gestalten und bestellen. Verstecken sich hinter jedem Türchen ein paar Teile und wird jeden Tag fleißig weiter gepuzzelt, so ist am 24. Dezember das volle Motiv zu erkennen.

Foto: dpa Für echte FC-Fans: Von der Weihnachtskugel mit Ton über das Nummernschild mit der Aufschrift "Domstadt" bis zur Zahnbürste - im FC Fanshop gibt's wirklich alles, was das rheinländische Fußballherz begehrt. 24 Artikel für kleines Geld finden sich hier schnell.

Foto: dpa/picture alliance Der Bierkasten: Ja, in einem Kasten Bier befinden sich bekanntlich 24 Flaschen. Wer sich nicht viel Arbeit machen will, klebt einfach auf jeden Kronkorken eine Zahl. Für die kreativen Biertrinker bietet sich die Variante mit 24 verschiedenen Biersorten an.

Foto: dpa/picture alliance DDR-Nostalgie: Ebenfalls im Internet erhältlich sind Adventskalender und Geschenkpakete mit Produkten, wie sie zu DDR-Zeiten im Osten zu kaufen waren. Enthalten sind zum Beispiel Wikinger Doppelkekse, Pfeffistangen und das "Held der Arbeit" Duschbad. Für Nostalgiker und alle, die wissen wollen, wie es sich in der DDR so lebte.

Foto: A. Sultan/Archiv Marihuana-Adventskalender: Einen Marihuana-Adventskalender, der 26 Gramm getrocknetes Cannabis und mit der Droge versetztes Weihnachtsgebäck enthält, gibt es seit diesem Jahr in Kanada. Auch dort ist der Kalender noch illegal, aber trotzdem sehr beliebt. Umgerechnet kostet er bis zu 150 Euro. Die Polizei hat bislang nicht eingegriffen.

Foto: dpa/picture alliance Anti-Adventskalender: Für diejenigen, die gar keine Lust auf die besinnliche Stimmung vor Weihnachten haben, hält der Online-Handel natürlich auch etwas bereit. Ein Adventskalender mit 24 rabenschwarzen Pechkeksen bewahrt wohl jeden vor fröhlicher Weihnachtsstimmung. Die Pechkekse sind den japanischen Glückskeksen nachempfunden, enthalten aber statt der üblichen glückverheißenden Nachricht negative Zukunftsbotschaften und Beleidigungen.

Die Zeit bis zum Fest lässt sich so angenehm zwischen Gepäck- und Passkontrolle genießen. Alles nichts für Sie? Dann probieren sie es doch mit der Variante, die Entspannung und Nervenkitzel zugleich verspricht: Im kanadischen Online-Versandhandel sind derzeit Marihuana-Adventskalender der Renner – für eine berauschende Weihnachtszeit.