30 Sekunden kosten gut fünf Millionen Dollar

Sie werden jedes Jahr mit großer Spannung erwartet: Die Werbespots, die viele Firmen in den USA zum Super Bowl vorstellen. Wir geben einen Überblick.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.02.2018

Für manche Zuschauer sind sie genau so wichtig wie das Spiel selbst: Wenn in der Nacht zu Montag der Super Bowl (Kickoff: 0.30 Uhr, Pro Sieben) ausgetragen wird, warten viele Amerikaner vor den Bildschirmen in den USA auf die Pausen zwischen den Spielzügen. Denn dann stellen zahlreiche Unternehmen ihre neuen, zum Teil aufwändig produzierten Werbespots vor.

Und beim Sender NBC, der das Finale der US-amerikanischen Football-Profiliga NFL zwischen den New England Patriots und den Philadelphia Eagles überträgt, klingeln die Kassen. Mehr als fünf Millionen Dollar kosten 30 Sekunden Werbung während der gut dreistündigen Partie. Im vergangenen Jahr strahlte TV-Sender FOX während der Super-Bowl-Übertragung mehr als 50 Minuten Werbung aus und nahm damit mehr als 530 Millionen Dollar ein.

Was die US-Zuschauer erwartet, haben wir in einer Auswahl der bereits veröffentlichen Spots oder der Teaser dafür zusammengestellt.

