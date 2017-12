Köln. Jetzt stehen sie fest: die zwölf Promis, die in das Dschungelcamp 2018 einziehen werden. Die Kandidaten auf den "Thron" des Dschungelkönigs kommen wie immer aus dem Showbusiness, dem TV und dem Sport. Hier nun die Liste der Teilnehmer.

Von Dierk Himstedt, 15.12.2017

Das Dschungelcamp startet im kommenden Jahr in seine zwölfte Staffel. Die Fans der RTL-Erfolgsshow bekommen nun schon mal das erste Appetithäppchen serviert: denn die neuen Kandidaten stehen fest. Zwölf Promis aus dem Showbusiness, Fernsehen und der Sportwelt bewerben sich um die "Krone" des nächsten Dschungelkönigs oder rufen verzweifelt "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!".

1 Ansgar Brinkmann - "Der weiße Brasilianer"

Der ehemalige Bundesligaprofi kickte unter anderem bei Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld. Immer wieder sorgte er in seiner aktiven Zeit für Schlagzeilen auf und neben dem Platz. Seiner Beliebtheit bei den Fans tat sein Ruf des "Enfant terrible" aber keinen Abbruch. Weder Trinkskandale noch provozierte Rausschmisse mitten in der Saison schadeten ihm nachhaltig, im Gegenteil - sie förderten seinen Kultstatus. Man kann gespannt sein, wie er sich im Dschungelcamp durchdribbeln wird.

Foto: dpa Ansgar Brinkmann - Ex-Kicker und Reizfigur

Sprüche von Ansgar Brinkmann Als Spieler - Spruch auf seinem Anrufbeantworter: "Momentan bin ich nicht zu Hause. Wer aber Taste 3 drückt, bekommt von mir einen Planetenkasper. Bei Taste 4 einen LKW voll Waschpulver. Und wer mit mir persönlich sprechen will, erreicht mich täglich zwischen 17 Uhr abends und fünf Uhr morgens in meiner Stammkneipe Pane et Vino."

Als Spieler auf die Frage, ob er sich einen Wechsel nach Katar vorstellen könne: "Ich hab' noch keinen Bock, so'n bisschen in der Wüste zu spielen. Da sitzen dann ein paar Scheichs in ihren Sesseln, telefonieren während des Spiels und essen Pommes. Dafür bin ich noch zu gut. Obwohl: Montag bei Basler grillen, Dienstag bei Effenberg und Mittwoch bei mir - das könnte lustig werden."

Als Spieler zur aktuellen Lage seines Teams: "Der Trainer versucht zu retten, was zu retten ist. Ich hoffe, dass er die Titanic wieder auf Kurs bringen kann."

Als Spieler zu früher Morgenstunde angeheitert zu einer jungen Frau in der Bielefelder Innenstadt: "Ich hab heute Abend schon 800 DM ausgeben und noch 2 Millionen auf dem Konto. Was willst du?"

Als Spieler zum Co-Trainer von Dynamo Dresden, als der ihm eine Übung erläutern wollte: "Wie bitte – ausgerechnet Du willst mir den Fußball erklären? Du triffst ja selbst dann nicht das Meer, wenn Du mit dem Ball am Fuß am Strand stehst."

Als Spieler zu dem Wachmann einer Eisbahn, auf der er sich mitten in der Nacht vergnügte: "Wenn du die Polizei rufst, schlag ich dich tot, du Penner!"

Ansgar Brinkmann 2016: "Als Single direkt an der Uni Bielefeld wohnen, ist wie im Supermarkt!"

2 Sydney Youngblood - Sänger

Vielleicht kennen ihn noch Popmusik-Fans aus den 80er Jahren. Mit Hits wie "If only I could" oder "Sit and wait" wurde Youngblood in den 80ern bekannt. Mehrere Goldene Schallplatten konnte er ergattern. An diese Erfolgen konnte er aber nie wieder anknüpfen. Musik macht der 57-Jährige immer noch - zumeist mit dem Blues-Gitarristen Jim Kahr. Die eine oder andere Gesangseinlage können wir also erwarten.

3 Sandra Steffl - Komödiantin

Sie war mal die "Geierwally" in Walter Bockmayers legendärer Kölner Boulevard-Groteske. Auch sonst ist die 47-jährige Schauspielerin vor allem im lustigen Bühnenfach zu Hause. Sie gründete 2004 Deutschlands erste Burlesque-Comedy-Gruppe "The Teaserettes", hatte Auftritte im Quatsch-Comedy-Club und bekam bei RTL II ihre eigene Comedy-Show "Hot Jokes". Vielleicht sorgt sie ja für die Lacher im Camp.

Foto: dpa Sandra Steffl - die Komödiantin ist sowohl auf der Bühne als auch im TV erfolgreich

4 Natascha Ochsenknecht - Schauspieler-Ehefrau

Das frühere Model hat Erfahrung mit TV-Camps. 2016 verließ sie beim "Promi Big Brother" erst als Viertletzte den Container. Nun versucht die 53-Jährige sich an der Königsdisziplin des Trash-TVs: dem Dschungelcamp. Mit dem Schauspieler Uwe Ochsenknecht hat sie drei Kinder. Ob sie die Mutter im Camp werden wird, bleibt abzuwarten.

Foto: dpa Natascha Ochsenknecht - Ex-Model und Ex-Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht

5 David Friedrich - Trommler und Frauenheld

Eigentlich ist er der Schlagzeuger der Metalband "Eskimo Callboy". Bekannt geworden ist der 28-jährige Frauenschwarm den RTL-Zuschauern aber 2017 als Sieger der vierten Staffel "Die Bachelorette". Die Beziehung mit "Bachelorette" Jessica Paszka hielt jedoch nur bis zum September. Im Grunde genau rechtzeitig, um im Dschungelcamp die Herzen der Damen höher schlagen zu lassen.

Foto: dpa David Friedrich - hatte die "Bachelorette" 2017 Jessica Paszka für sich gewonnen

6 Matthias Mangiapane - Trash-TV-Dauergast

Schwul, bunt und vor allem schrill. Zumeist mit seinem Lebenspartner Hubert Fella tingelt Mangiapane durch zahlreiche TV-Trash-Formate - zuletzt 2016 in der RTL-Show "Sommerhaus der Stars". Vor seiner "Karriere" im Fernsehen leitete der 34-Jährige ein Sonnestudio in Frankfurt. Die Studio-Bräune gehört zur Grundausstattung Mangiapanes. Was er in Freizeitkleidung sonst noch im Camp zu bieten hat, wird man sehen.

7 Tina York - Schlagersängerin

Sie war häufiger Gast in der 70er Jahre-Kultsendung "ZDF-Hitparade". "Wir lassen uns das Singen nicht verbieten" war ein Hit der 63-Jährigen. Jetzt betritt sie im australischen Dschungel unbekanntes Terrain. Darauf, wie sie sich schlagen wird, ist sicher auch ihre Schwester, Schlagerstar Mary Roos, gespannt.

8 Kattia Vides - Bachelor-Jägerin

Mit ihrem Temperament hat sie bereits viele RTL-Zuschauer überzeugt. Als Anwärterin in der diesjährigen "Bachelor"-Staffel bekam die gebürtige Kolumbianerin zwar am Ende keine Rose mehr, konnte aber mittlerweile mit ihren Beauty-Porträts auf Instagram mehr als 40.000 Follower für sich gewinnen. Die Männer können gespannt darauf sein, wie freizügig sich Vides im Camp geben wird.

9 Jenny Frankhauser - blond wie die "Katze"

Die Halbschwester von TV-Sternchen Daniela Katzenberger stand als erste Kandidatin für das kommende Dschungelcamp fest. Die 24-Jährige sorgt für den Blond-Faktor im Team. Ob ihr Auftritt der "Katze" gefallen wird, ist allerdings fraglich. In der letzten Zeit hatte Frankhauser ordentlich gegen ihre ältere Halbschwester öffentlich ausgeteilt. Man kann sich also auf scharfe Krallen im Camp freuen.

10 Daniele Negroni - Ex-DSDS-Kandidat

TV-Erfahrung, wie man sich gegen Mitkonkurrenten durchsetzt, hat Negroni bereits. Der 22-jährige Sänger schaffte es 2012 in der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" bis ins Finale und wurde Zweiter. Trotz zweier veröffentlichter Alben blieb der große Erfolg jedoch aus, und es wurde ruhig um ihn. Nun versucht er einen neuen Anlauf - im Dschungel.

Foto: dpa/picture-alliance Daniele Negroni - Zweiter bei "Deutschland sucht den Superstar" 2012

11 Giuliana Farfalla - Transgender-Model

Als Mann geboren und erst durch eine operative Geschlechtsumwandlung zur Frau geworden, war sie eine der "Stars" in Heidi Klums diesjähriger Model-Castingshow "Germany's Next Topmodel". Trotz eines elften Platzes ist die 21-Jährige im Gedächtnis der Zuschauer geblieben. Nun zieht sie in den Dschungel ein - möglicherweise mit einem gekonnten Bikini-Walk.

12 Tatjana Gsell - Fotomodell

Die Waffen einer Frau sind bei Tatjana Gsell zumeist knapp verpackt. Die 46-jährige Witwe des 2003 gewaltsam getöteten Schönheitschirurgen Franz Gsell wird in Sachen Oberweite nicht zu schlagen sein. Gsell hat zudem bereits als Kandidatin bei "Big Brother" und beim "Promi-Frauentausch" reichlich TV-Trash-Erfahrung sammeln können. Ob das reicht, um am Ende die "Krone" zu ergattern? - Wir werden es sehen.