Bonn. Michael Schulte tritt für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Portugal an. Warum er teilnimmt und wie er sich bei der Punktevergabe fühlen wird, erzählt er im GA-Interview.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.04.2018

30 Teilnehmer kamen am Wochenende bei "Eurovision in Concert" in Amsterdam zusammen. Darunter auch Sänger Michael Schulte, der am 12. Mai in Lissabon für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) antreten wird.

Im Interview mit dem General-Anzeiger erzählt der 27-Jährige, dass er schon immer ein Fan vom ESC war und keinen Contest verpasst habe. Wirklich an eine Teilnahme habe er aber nicht geglaubt. Versuchen wollte er es aber trotzdem. Mit Erfolg.

Das Zusammentreffen mit den anderen Sängerinnen und Sängern jetzt in Amsterdam gleicht einer Klassenfahrt. Viele Teilnehmer sehen sich hier zum ersten Mal. Auch für Schulte ein besonderes Erlebnis, kenne er die meisten doch auch noch nicht persönlich.

Bis zum Auftritt am 12. Mai wird es noch einige Proben und Auftritte geben. Das Gefühl, das in Schultes Songtext stecke, würde trotz der vielen Proben und Auftritte wieder kommen, da ist sich der Sänger sicher. Auch hat er keine Zweifel, dass sein Auftritt am 12. Mai etwas ganz besonderes werden wird.

62 Jahre gibt es den Eurovison Song Contest (ESC) bereits. Das sind auch 62 Jahre gute oder weniger gute Ohrwürmer, schräge Outfits, kuriose Auftritte, also 62 Jahre gute Fernsehunterhaltung; egal ob zum Mitfiebern oder Mitlästern.

In 62 Jahren hat sich viel geändert. Die Teilnehmerzahl ist drastisch in die Höhe gegangen, 26 Länder werden im Finale gegeneinander antreten. Berechtigt zu einer Teilnahme sind all jene Länder, die Mitglied der Europäischen Rundfunkunion sind – das macht 73 Rundfunkanstalten in 56 europäischen, nordafrikanischen und vorderasiatischen Ländern. So kommt es, dass Israel regelmäßig mit dabei ist und auch Marokko (1980) bereits zu den Teilnehmern zählte. Noch nie teilgenommen, obwohl sie mitten in der EU liegen, haben dagegen Liechtenstein und der Vatikan.