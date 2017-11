Meinungsumfrage

Ubud. Wegen der Gefahr eines Ausbruchs des Vulkans Agung auf Bali gilt seit Montag die höchste Alarmstufe. GA-Redakteur Heinz Dietl fing vor Ort die Meinungen der Menschen auf Bali zur aktuellen Situation ein.

Von Heinz Dietl, 28.11.2017

Made Stone hat eine geteilte Meinung zum Vulkan, aber die widerspricht sich aus seiner Sicht nicht. „Der Agung bringt neues Leben nach Bali, fruchtbaren Boden und auch Steine, die wir als Baumaterial verwenden“, sagt der 34-jährige Balinese. Made Stone ist von Beruf Taxifahrer, er steht vor der Tempelanlage Puri Saren Agung und wartet auf Kundschaft.

Damit kommt er zu seiner zweiten Meinung: „Die Gäste bleiben aufgrund der aktuellen Lage am Vulkan im Moment aus, das ist nicht gut fürs Geschäft, schließlich leben wir alle hier vom Tourismus.“ Made Stone ist mit dem Vulkan Agung aufgewachsen, Angst vor einen Ausbruch hat er nicht. Die Regierung habe die Bevölkerung gut auf die neue Situation vorbereitet, er selbst hat mit seiner örtliche Taxigenossenschaft bereits Spenden gesammelt und in die Evakuierungszonen gebracht. „Jeder Taxifahrer hat Geld gespendet, aber auch Lebensmittel wie Gemüse und Reis.“

Trotzdem herrscht touristische Betriebsamkeit in Ubud, der Kulturmetropole im Zentrum Balis. Besucher aus aller Welt schauen sich die religiösen Anlagen an, fotografieren ihre Speicherkarten voll und decken sich in den Souvenirläden mit Andenken ein. Die Angst vor einer Eskalation am Agung ist kaum spürbar. „Wir wollten mit dem Taxi zum Vulkan fahren, aber das war nicht möglich, er liegt in der Schutzzone“, sagt ein Ehepaar aus Shanghai. Wie und wann sie wieder nach Hause fliegen können, wissen die beiden Chinesen noch nicht.

Touristen fühlen sich gut informiert

„Wir haben mit der Anreise Glück gehabt“, sag Sally. Die 32-jährigen Büroangestellte aus Sydney ist mit ihrem Partner Matthew (34) nach Ubud gekommen. „Danach ist keine Maschine mehr gelandet.“ Ansonsten vertrauen die Australier auf das Krisenmanagement der Balinesen. „Und wenn es passiert, dann passiert es“, zuckt Matthew mit den Schultern. Der Agung sei schließlich 45 Kilometer von Ubud entfernt.

Johanna (38) und Wojciech (39) aus Warschau fühlen sich von ihren Gastgebern im Hotel bestens informiert über die aktuelle Entwicklung. „Es ist ja noch nichts passiert“, sagt die polnische IT-Managerin. „Und wenn wir nicht mehr von Bali abfliegen können, nehmen wir die Fähre zur Nachbarinsel Lombok und versuchen es dort.“

„Die Informationspolitik ist vorbildlich“, sagt auch der Münchener Unternehmer Florian Rapp, der sich mit Frau und Tochter in Ubud aufhält. „Die Berichterstattung in Deutschland ist wesentlich dramatischer und zugespitzter als die Lage hier in Bali.“ Er habe nicht das Gefühl, sich in Lebensgefahr zu befinden. „Der Agung ist weit genug weg.“ Auch beeindrucke es ihn, wie entspannt die Balinesen mit der Situation umgehen.