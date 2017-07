Rückblick auf sechs Staffeln

Bonn. Game of Thrones: Um kaum eine TV-Serie gab es in den letzten Jahren so einen ausgeprägten Hype. Vor dem Start der neuen Staffel gibt es hier im Video nochmal eine Zusammenfassung, was bisher geschah.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.07.2017

Noch maximal 15 Folgen in zwei Staffeln soll es geben. Das entspräche gerade mal eineinhalb "normalen" Staffeln. Die GoT-Stars kündigten aber an, dass dafür die einzelnen Episoden umso umfangreicher und gewaltiger werden. Derzeit seien 73 Stunden Laufzeit geplant. Staffel 7 von GoT soll mit sieben Folgen ungewöhnlich kurz sein. Für Staffel 8 sind sogar nur sechs Folgen geplant

Autor George R. R. Martin arbeitet seit langem am sechsten Buch der Romanvorlage "Das Lied von Feuer und Eis" - die Veröffentlichung hat sich aber schon mehrmals verschoben. Die Serienmacher haben die Buchvorlage inzwischen inhaltlich überholt.

Finale der siebten Staffel in Spielfilmlänge

Damit hätte die finale GoT-Staffel die gleiche Länge wie die vorherigen Staffeln. Zu Staffel 8 gibt es bisher nur Spekulationen, weil die Produktion noch nicht gestartet ist. Bekannt ist nur, dass das Finale der siebten Staffel 81 Minuten dauern soll. Damit können sich die Fans dann auf das große Finale von "Game of Thrones" in Staffel 8 einstimmen.

Anlässlich des bevorstehenden Deutschlandstarts der neuen Staffel hat sich die Seite moviepilot.de die Mühe gemacht, die bisherigen sechs Staffeln zusammenzufassen.

Die Recaps im Video:

Am 16. Juli erscheint bei HBO die erste Folge der siebten Staffel von "Game of Thrones", schon wenige Stunden später macht der Pay-TV Sender Sky sie auch für deutsche Nutzer verfügbar. Die Folgen werden von dem Sender direkt in deutscher Sprache ausgestrahlt. Sky zeigt die neuen Episoden parallel zur US-Ausstrahlung jeweils in der Nacht von Sonntag auf Montag auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.

Wie mehrere Medien berichten, wird die erste Folge der siebten Staffel wohl 59 Minuten laufen. Das ist bei "Game of Thrones" eine recht durchschnittliche Länge für einen Staffelauftakt.

Es wäre allerdings die drittlängste Folge der Serie bisher. Nur die 62-minütige Pilot-Folge und das Finale von Staffel 6 mit 68 Minuten waren noch länger.

Die Trailer zur neuen Staffel zeigen eines bereits ganz deutlich: Der Kampf um den eisernen Thron kann nicht mehr lange dauern. Alle Fraktionen bereiten sich auf den großen Krieg vor.