Jackpot am Freitag

Bonn. Am Freitagabend hoffen wieder Millionen Lottospieler auf den ganz großen Jackpot. Was man mit der unvorstellbaren Geldmenge in Bonn machen kann, erfahren Sie hier.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.10.2018

Zum dritten Mal in diesem Jahr ist der Eurojackpot auf seine Höchstsumme von 90 Millionen Euro angewachsen. Die Ziehung der Lottozahlen am Freitagabend in Helsinki könnte also einen oder mehrere Mitspieler bei der europäischen Lotterie auf einen Schlag sehr reich machen.

Der Hauptgewinn wurde sieben Wochen in Folge nicht geknackt und hat nun die gesetzlich festgelegte Obergrenze erreicht. Jeder weitere eingesetzte Euro geht in die zweite Gewinnklasse und bildet dort einen weiteren Jackpot. Wenn ein Spieler aus dem Rheinland richtigen Zahlen tippt, kann er hier erfahren, wie man das Geld in Bonn ausgeben kann.