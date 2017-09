Vorher-Nachher-Vergleich

Der Morgen des 11. September 2001 in New York: Das World Trade Center brennt.

New York. Die Anschläge vom 11. September 2001 hinterließen ein riesiges Trümmerfeld. Doch seit dem Terrorakt, bei dem die Zwillingstürme des World Trade Centers zerstört wurden, hat sich in Manhatten einiges verändert.

Von Dennis Sennekamp, 11.09.2017

Die Bilder der einstürzenden Zwillingstürme in New York haben sich dauerhaft in das kollektive Gedächtnis der westlichen Welt eingebrannt. Bei den Terrorakten am 11. September 2001 wurden die Stadtteile rund um die Gebäude des World Trade Centers in eine Trümmerwüste verwandelt.

Doch seit den Anschlägen vor 16 Jahren, bei denen 2753 Menschen ihr Leben verloren (mehr als eintausend von ihnen konnten bis heute noch nicht eindeutig identifiziert werden), hat sich in Lower Manhattan baulich einiges verändert.

Denn schon am 7. Mai 2002 erfolgte bereits der Spatenstich für das Seven World Trade Center, ein Ersatz für das infolge der Anschläge eingestürzte World Trade Center. Das Gebäude an der Greenwich Street wurde 2006 fertiggestellt. Ab 2005 begann dann die Errichtung des neuen, fast vier Milliarden teuren U-Bahnhofs des Wirtschaftszentrums.

Im Herbst 2006 stellten die Architekten ihr Konzept zum Wiederaufbau des World-Trade-Centers vor. Herzstück des Komplexes ist das 2014 eröffnete, 541 Meter hohe One World Trade Center. Bis heute wurden nach und nach weitere Bürogebäude rund um Ground Zero erreichtet.

Foto: DPA Das National September 11 Memorial.

Als Ort des Gedenkens dient seit September 2011 das National September 11 Memorial, das an die Toten der Anschläge erinnert und von den Hochhäusern des neuen World Trade Centers eingerahmt wird. Am 15. Mai 2014 weihte der damalige US-Präsident Barack Obama zudem ein Museum ein.