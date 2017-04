Erstaunlicher Fund in Island

Bonn. Nicht nur der isländische Fußball sorgt für Sympathiepunkte der Skandinavier. Nun wurde dort ein Einhorn entdeckt - zumindest eins im Schafspelz.

Von Simon Bartsch, 28.04.2017

Liebe Sternstaubjäger, Glitzerfreunde und Pinkliebhaber - einmal hinsetzen, anschnallen und ganz tief Luft holen. Um es im Fußball-Jargon auszudrücken: Da ist das Ding! Ausgerechnet zur Hochzeit des Trends hat man es gefunden: Ein Einhorn. Sozusagen das erste Einhorn.

Spätestens seit der EM im vergangenen Jahr haben zumindest die Fußballfans Island in ihr Herz geschlossen. Jetzt dürfte der ein oder andere Einhorn-Fan dazu kommen. Das kleine Dorf Kirkjubaejarklaustur wird vermutlich selbst dem eingefleischten Island-Fan nicht gerade ein Begriff sein. Man kann dort vulkanisch geprägte Landschaften erforschen oder den 45 Kilometer entfernten Nationalpark besuchen. Laut Wikipedia leben in dem Örtchen im Süden des Landes sage und schreibe 126 Einwohner. Nun erfährt das Dorf eine ungeahnte Aufmerksamkeit. Denn neben den 126 Einwohnern lebt dort ein Einhorn - oder wie der Isländer sagt ein "Einhyrningur".

Forget unicorn frappuccino, in Iceland we have unicorn sheep!



Meet Einhyrningur the ram. Even with Iceland's... https://t.co/v9wTmJvdVx