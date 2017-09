Darsteller für Arte-Doku "Das schwarze Gold" gesucht

10.09.2017 Dortmund. Der Fernsehsender Arte nimmt das Ende des deutschen Steinkohle-Bergbaus 2018 zum Anlass, eine zweiteilige Dokumentation zu produzieren. Menschen aus dem Ruhrgebiet sollen als Darsteller mitmachen. Samstag ist das Casting in Dortmund.

Für eine Arte-Dokumentation über die Geschichte des deutschen Steinkohlebergbaus werden 300 Komparsen und Darsteller gesucht. Bei einem Casting am kommenden Samstag (16. September) in Dortmund können sich Männer, Frauen und Kinder im Alter von 6 bis 80 Jahren aus dem Ruhrgebiet bewerben, wie die Castingagentur Eick berichtete. "Sie werden Bergmänner und ihre Familien, Direktoren, Adelsfrauen, historische Persönlichkeiten und Soldaten spielen", sagte Gregor Weber von der Agentur. "Wir suchen auch nach Menschen, die den Bergbau real miterlebt haben."

Gedreht wird im Oktober in mehreren Städten des Ruhrgebiets, unter anderem an Original-Schauplätzen in Dortmund. Wer genommen wird, soll bis zum Drehtag nicht mehr zum Frisör gehen.

Der zweiteilige Dokumentarfilm erzählt mit Hilfe von Archivmaterial und inszenierten Nachstellungen historischer Ereignisse die Geschichte des Ruhrgebiets und der Steinkohleförderung. Anlass ist die Schließung der letzten deutschen Steinkohlezeche Ende 2018 in Bottrop.

Dazu planen auch andere Fernsehsender die Ausstrahlung von Dokumentationen. Am 26. September feiert der Film "Der lange Abschied von der Kohle" des Grimme-Preisträger Werner Kubny in Essen Premiere. Die "filmische Zeitreise" durch das Ruhrgebiet wurde in Kooperation mit dem WDR produziert. (dpa)