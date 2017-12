Nach Erpressungsversuch in Potsdam

Bonn. Die Polizei rät zur Vorsicht bei verdächtigen Paketen. Mit einer Paketbombe in einer Potsdamer Apotheke versuchten die Absender DHL zu erpressen. Die Polizei geht von weiteren Fällen aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.12.2017

Nachdem in Potsdam am Wochenende eine Paketbombe in einer Apotheke gefunden wurde, rät die Polizei zur Vorsicht. Beim Paket in Potsdam handelte es sich um einen Erpressungsversuch gegen DHL. In dem Paket befanden sich Hunderte Nägel und ein sogenannter Polenböller. Der Absender der Paketbombe fordert von der DHL einen Millionenbetrag und droht andernfalls mit weiteren Sendungen, wie er in einem Brief in der Potsdamer Paketbombe schrieb.

Anfang November war laut Brandenburger Polizei ein ähnliches Paket an einen Online-Händler in Frankfurt (Oder) gesendet worden, es geriet beim Öffnen in Brand. Die Sicherheitsbehörden halten weitere Sendungen für wahrscheinlich. Bislang seien kleine Unternehmen betroffen. Die Polizei Brandenburg schließt jedoch nicht aus, dass auch Privatpersonen solche auffälligen Sendungen erhalten könnten.

Sie gehen momentan jedoch davon aus, dass sich die Taten auf die Region Brandenburg beschränken. Der Pressesprecher der Bonner Polizei Frank Piontek sagte auf GA-Anfrage, dass noch keine Hinweise auf ähnliche Fälle in Bonn eingegangen seien und sie sich somit aus dem Ermittlungen raushalten würden.

Auf ihrem Twitterkanal teilt die Polizei Brandenburg mit, was Bürger vor dem Öffnen eines Pakets beachten sollen. (Mit Material von dpa)