Helfer pumpen Wasser ab

19.12.2017 Ratingen. Wassermassen drücken gegen einen Erdwall in Ratingen. Einsatzkräfte versuchen ein Überlaufen des Rückhaltebeckens zu verhindern und den Damm zu entlasten. Sollte er brechen, wären Wohngebäude und ein Gewerbegebiet bedroht.

Nach heftigen Regenfällen versuchen Helfer im Dauereinsatz, das Brechen eines beschädigten Damms in Ratingen zu verhindern. „Die Situation ist immer noch gefährlich, der Deich bröckelt ab“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstagvormittag. Mithilfe von Hochleistungspumpen sei es seit Montagabend gelungen, den Wasserstand in dem Rückhaltebecken im Stadtteil Hösel um etwa 70 Zentimeter zu senken und so den Damm zu entlasten. „Diese Maßnahme hat gefruchtet“, sagte der Sprecher. Damit sei ein Überlaufen des Beckens gestoppt, es drückten aber noch enorme Wassermassen gegen den brüchigen Deich.

Das Rückhaltebecken in einem Waldgebiet kann den Angaben zufolge etwa 25 000 Kubikmeter Wasser fassen. Sollte der Damm brechen, würde „verdammt viel“ Wasser in tiefer gelegene Wohngebäude und ein Gewerbegebiet laufen, hieß es. Vorsichtshalber sei ein Haus bereits geräumt worden. Etwa 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) sind vor Ort. Es werde weiter massiv Wasser in einen nahegelegenen Bach abgepumpt.

Mehrere Stellen seien mit Sandsäcken gesichert worden. In der Nähe des Beckens gebe es zwar nur vereinzelt Häuser, bei einem Dammbruch sei aber mit einer Flutwelle in einem weiteren angrenzenden Bach zu rechnen. Davon könnten dann weitere Häuser und das Gewerbegebiet betroffen sein.

Nach THW-Angaben war am Vormittag noch nicht abzusehen, wie lange der Einsatz dauern wird. Der Feuerwehrsprecher sagte, nun müsse geklärt werden, wie der Damm stabilisiert werden könne. „Je nach baulicher Maßnahme kann das Stunden oder Tage dauern.“ (dpa)