02.03.2017 Paderborn. Bei einem Arbeitsunfall in Paderborn ist am Donnerstag ein 44-jähriger Dachdecker ums Leben gekommen. Beim Austausch eines Dachfensters rutschte der Mann laut Mitteilung der Polizei aus und stürzte in den Innenhof des dreistöckigen Hauses. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Polizei hat das Amt für Arbeitsschutz in die Ermittlungen eingeschaltet.