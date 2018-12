Polizei Stuttgart warnt vor gefährlichen Kampfmitteln

Schock am Montag: Ein Handwerker hat in Stuttgart eine Bombe zur Polizei gebracht (Symbolfoto).

Stuttgart-Bad Cannstatt. Mit einer Weltkriegsbombe im Kofferraum ist in Stuttgart ein Handwerker zu einer Polizeiwache gefahren. Die Beamten schockte er, als er ihnen sagte, wo sein Auto steht.

Von Anja Wollschlaeger, 12.12.2018

Mit der schockierenden Geschichte von einem Bombenfund in Stuttgart erreicht die Polizei in Stuttgart seit Dienstag Tausende Menschen auf Facebook. Ein Dachdecker war mit einer Weltkriegsbombe durch die Stadt gefahren.

Der Facebook-Post beginnt mit den Worten „Kommt ein Mann mit ner Flammstrahlbombe auf’s Revier und …“ Wie die Polizei berichtet, hat der 27-Jährige am Montagnachmittag seinen Bombenfund in einem Polizeirevier gemeldet. Er zeigte zunächst ein Foto der Bombe und machte sich weiter wohl keine Sorgen. Seinen Fund hatte er schon am Freitag auf einem Dachboden gemacht. Was er in der Zwischenzeit mit der Flammstrahlbombe gemacht hat, berichtet die Polizei nicht.

Als der Diensthabende am Montag erfuhr, dass das Kampfmittel im Auto vor der Wache lagert, war es mit der vermeintlichen Ruhe am Abend vorbei. Denn - anders als der Handwerker - war der Beamte sehr besorgt um die Explosionsgefahr. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde alarmiert. Wie gefährlich die Situation war, zeigte sich erst später, denn die britische Weltkriegsbombe war noch scharf. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sicherte die Bombe und nahm sie mit.





Die Stuttgarter Polizei hat nach diesem aufregenden Start in die Woche noch einmal eine Reihe von Warnungen herausgegeben. Sie lauten: