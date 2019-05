Musiker aus Australien

06.05.2019 SYDNEY. Der australische DJ Adam Sky ist tot. Der 42-Jährige starb bei einem Unfall in einem Luxushotel auf der indonesischen Urlaubsinsel Bali beim Versuch, einer Freundin zu helfen.

Der australische DJ Adam Sky ist bei einem tragischen Unfall in einem Luxushotel der indonesischen Urlauberinsel Bali ums Leben gekommen. Der 42-Jährige - mit bürgerlichem Namen Adam Neat - starb nach australischen Medienberichten am Wochenende beim Versuch, einer Freundin zur Hilfe zu eilen, die im Poolbereich gestürzt war. Demnach stürzte er dabei selbst durch eine Glastür, zog sich schwere Schnitte am Arm zu und verlor enorm viel Blut. Sein Management bestätigte den Tod.

Der aus Melbourne stammende Australier war vor allem in der Dance-Szene seiner Heimat und auch in vielen asiatischen Ländern bekannt. Allein seiner Facebook-Seite folgen mehr als 900.000 Menschen. Viele nahmen mit Kommentaren wie RIP („Ruhe in Frieden“) Abschied. Adam Sky trat auch mit DJ-Weltstars wie David Guetta zusammen auf. Er lebte zuletzt in Singapur.

Dem australischen TV-Sender Nine News zufolge geschah das Unglück am Samstag. Dabei sei auch Alkohol im Spiel gewesen, hieß es unter Berufung auf Ermittler. Bei der Frau, die im Poolbereich mehrere Meter tief gestürzt war, soll es sich um die russische Assistentin des DJs handeln. Die Frau brach sich nach Informationen von Nine News ein Bein. Das australische Außenministerium bestätigte den Tod eines Australiers auf Bali, nannte aber keine Details. (dpa)