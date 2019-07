Kritik an Lieferautos

BONN. Die Deutsche Post DHL hat zum Fotowettbewerb aufgerufen. Doch anstatt der erwarteten schönen Schnappschüsse machen auf Twitter Fotos von falsch parkenden Paketautos die Runde.

Von Luisa Hohenbrink, 30.07.2019

Dieser Fotowettbewerb ging nach hinten los. Die Deutsche Post DHL hat dazu aufgerufen mit dem Hashtag #DHLFanfoto gelbrote Schnappschüsse einzusenden. Zu gewinnen gibt es eine Sofortbildkamera und DHL-Strandtücher.

Doch anstelle von fröhlichen Paket-Schnappschüssen reagieren Nutzer auf Twitter mit Kritik an den Parkgewohnheiten der DHL-Lieferautos. Unter dem ausgerufenen Hashtag werden immer mehr Fotos von kreuz und quer stehenden DHL-Autos veröffentlicht. Vor allem über das Zuparken von Radwegen und Fahrstreifen wird in den Kommentaren diskutiert. "#dhlFanfoto oder wie gefährde ich Radler effektiv obwohl ich hätte auch in eine Lücke fahren können", kommentiert beispielsweise ein Twitternutzer.

Auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Köln (ADFC Köln) macht seinen Unmut Luft. Mit einer Collage von Fotos mit falsch parkenden DHL-Autos und dem Kommentar "Wir kümmern uns in Köln um zusätzliche Ladezonen für die Lieferdienste, die dann von Langzeitparkern rücksichtslos zugeparkt werden. Aber auch freie Ladezonen werden von DHL & Co. häufig nicht genutzt. Wir fordern von DHL seit Jahren einen Strategiewechsel", kritisiert der ADCF die Parkgewohnheiten der Paketzusteller.

Ihr seid Fans von @DHLPaket und habt schöne Fotos aus Köln? Dann macht mit beim #DHLFanfoto Wettbewerb. Teilnahme per Mail oder in Facebook. https://t.co/WVYOU5YNvg pic.twitter.com/PBhh7DaCsy — ADFC Köln (@ADFCKoeln) 29. Juli 2019

DHL reagierte auf den Shitstorm ebenfalls über Twitter: "Unsere Zusteller sind dazu aufgefordert, sich an die StVO zu halten und besonders die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer im Auge zu behalten. Es soll natürlich nicht sein, dass unsere Fahrzeuge andere Verkehrsteilnehmer beeinträchtigen oder gefährden".