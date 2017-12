Düsseldorfer Hai starb nach Nieren- und Leberkrankheit

12.12.2017 Düsseldorf. Ein Schwarzspitzenriffhai, der im Aquazoo Löbbecke Museum in Düsseldorf eingeschläfert werden musste, hatte chronische Veränderungen der Nieren und Leber. Das teilte die Stadt Düsseldorf am Dienstag mit, nachdem der Körper des Fisches in der Tierärztlichen Hochschule Hannover untersucht worden war. Die Veränderungen der Organe hätten zu einer Schwächung des Immunsystems und einer Störung des Energiestoffwechsels des Hais geführt. Das Tier sei dadurch immer schon kleiner und schlanker gewesen als seine Artgenossen. Trotz intensiver Bemühungen habe der Hai schließlich am 23. November eingeschläfert werden müssen. Hinweise auf eine Haltungsbedingte Schwächung des Tieres lägen nicht vor.