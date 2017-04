Palma de Mallorca. Mehr als 100 Flüge waren wegen eine Computerpanne am Flughafen von Mallorca Stunden verspätet oder fielen komplett aus. Betroffen war der gesamt Luftraum über den Balearen.

Chaos am Flughafen von Palma de Mallorca: Wegen Computerproblemen im Kontrolltower sind am Mittwoch – und damit genau zum Beginn der Osterferien in Spanien – mehr als 100 Flüge um mehrere Stunden verspätet oder komplett ausgefallen. Von 13 bis etwa 17 Uhr mussten alle Starts abgesagt werden. Um die Sicherheit zu gewährleisten, konzentrierten sich die Fluglotsen auf die ankommenden Maschinen, die bereits in der Luft waren, berichtete die „Mallorca-Zeitung“. Nachfolgende Flüge mit Ziel Mallorca wurden gestrichen oder verschoben.



Erst gegen 17 Uhr konnte die für die Flugsicherheit zuständige Gesellschaft Enaire Entwarnung geben. Die angestauten Starts und Landungen würden nun nach und nach abgearbeitet, teilte das Unternehmen anschließend via Twitter mit. Da jedoch nicht alle Flüge bis zum Abend nachgeholt werden konnten, wurden viele Passagiere auf Donnerstag vertröstet und von den Fluggesellschaften in Hotels untergebracht.

Hinzu kam, dass das Personal, das für die Gepäckabfertigung zuständig ist, am Abend zwischen 20 und 23 Uhr streiken wollte.



Bei Facebook machten auch deutsche Urlauber ihrem Ärger Luft und berichteten von zum Teil chaotischen Verhältnissen. So hätten einige von ihnen zunächst von den Airlines keine Informationen bekommen, ob und wann ihr Flieger gehen würde.

Der Ausfall betraf demnach die gesamte Flugsicherheit über dem Luftraum der Balearen. Somit waren nicht nur die Starts und Landungen auf Mallorca, Ibiza und Menorca betroffen, sondern auch Flieger, die den Luftraum über den Insel überqueren mussten.