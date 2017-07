Community feiert Christopher-Street-Day in Köln

07.07.2017 Köln. Am Wochenende trifft sich in Köln die Schwulen - und Lesbenszene: Es ist CSD-Wochenende. Diesmal gibt es mit der "Ehe für alle" besonders viel zu feiern. Für die Parade am Sonntag werden allerdings die Sicherheitsmaßnahmen erhöht.

Von Freitag bis Sonntag demonstrieren Schwule, Lesben, Bi-, Inter- und Transsexuelle beim Kölner Christopher-Street-Day (CSD). Mit der "Ehe für alle" gibt es diesmal richtig was zu feiern. Schirmherr des größten deutschen CSDs ist in diesem Jahr Justizminister Heiko Maas (SPD), der das Programm am Freitag um 1800 Uhr eröffnet. Unter dem Motto "Nie Wieder" soll die Demonstration an die Verfolgung und Stigmatisierung in der NS-Zeit erinnern. Damit sei der CSD politischer als jemals zuvor, kündigten die Veranstalter an. Höhepunkt ist die große CSD-Parade am Sonntag ab 1200 Uhr. Aus Sicherheitsgründen gilt an diesem Tag - wie bereits beim Karneval - ein Lkw-Fahrverbot in weiten Teilen der Kölner Innenstadt. Der CSD geht zurück auf die New Yorker Stonewall-Unruhen 1969. Damals wehrte sich die Communty gegen gewalttätige Polizei-Razzien. (dpa)