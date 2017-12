06.12.2017 Grünheide. Der Karat-Sänger hat am 1. Dezember in Brandenburg geheiratet. Die Hochzeit habe im kleinen Kreis stattgefunden. Nur Familie und engste Freunde seien zur Feier in einer Traditionskneipe eingeladen gewesen, heißt es.

Claudius Dreilich (47), Sänger der Band Karat, hat geheiratet. Am 1. Dezember hätten er und seine Freundin Belinda im brandenburgischen Grünheide Ja gesagt, teilte sein Management mit. Zuvor hatte die "Super-Illu" darüber berichtet.

Die Hochzeit habe im kleinen Kreis stattgefunden. Nur Familie und engste Freunde seien zu der Feier in einer Traditionskneipe eingeladen gewesen. "Wir wollten anders sein, weil wir uns auch anders fühlen", sagte Dreilich der "Super-Illu".

Der Sänger ist der Sohn von Karat-Gründungsmitglied Herbert Dreilich (1942-2004). Dieser starb kurz nach seinem 62. Geburtstag an Krebs, danach übernahm sein Sohn den Job als Sänger der Band. Karat ("Über sieben Brücken musst du gehn") wurde vor 42 Jahren in Berlin gegründet und gehörte zu den erfolgreichsten Rockgruppen der DDR. (dpa)