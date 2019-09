Zweifacher Oscar-Preisträger

04.09.2019 Los Angeles. Schauspieler Christph Waltz wird bald in einer Thriller-Serie zu sehen sein. Ihr Titel steht noch nicht fest. Bekannt ist jedoch, auf welchen Kollegen der zweifache Oscar-Preisträger trifft.

Der zweifache Oscar-Preisträger Christoph Waltz (62, "Inglourious Basterds", "Django Unchained") wird in einer noch titellosen Thriller-Serie bei der geplanten US-Videoplattform Quibi mitspielen.

Waltz treffe dabei auf Liam Hemsworth (29), wie die US-Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Variety" berichteten. Hemsworth ("Die Tribute von Panem") hatte bereits im Juni zugesagt.

Er spielt einen todkranken Mann, der einen mysteriösen Auftrag annimmt, um damit die Versorgung seiner schwangeren Frau zu sichern. Waltz soll eine Figur namens Miles Sellers verkörpern. Mehr wurde zunächst nicht bekannt. "Sopranos"-Autor Nick Santora liefert für "Mad Man"-Regisseur Phil Abraham das Skript.

Waltz gab in diesem Jahr mit "Georgetown" sein Regiedebüt. Nachdem er in "Spectre" (2015) den Bösewicht Blofeld spielte, soll der Deutsch-Österreicher auch bei dem nächsten Bond-Film "No Time to Die" mitmachen.

Die Streaming-Plattform Quibi, deren Start für Frühjahr 2020 geplant ist, will nur Filme oder Serienepisoden anbieten, die nicht mehr als zehn Minuten lang sind. Hinter Quibi stehen der Filmproduzent Jeffrey Katzenberg und die ehemalige Ebay- und HP-Chefin Meg Whitman. Steven Spielberg, Guillermo del Toro und Jennifer Lopez haben bereits Projekte mit Quibi zugesagt. (dpa)