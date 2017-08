In Plastikbeutel verpackt

Eine chinesiche Mutter hat am Mittwoch ihr Neugeborenes eingewickelt in Plastiktüten verschickt.

Jin'an/China. Eine chinesiche Mutter hat am Mittwoch ihr Neugeborenes eingewickelt in Plastiktüten verschickt. Ein Auslieferungsfahrer hatte das Baby gefunden. Die Polizei ermittelt gegen die 24-Jährige.

Von Jana Henseler, 14.08.2017

Laut der englischen Nachrichtenseite Daily Mail Online hatte die Mutter den Paketdienst Dada Delivery beauftragt, ein Paket per Lieferung am selben Tag von ihrem Haus im südöstlichen Bezirk Fuzhou Jin in China zum Waisenhaus Fuzhou Children's Welfare Institution zu transportieren. Die Mutter habe der Auslieferungsfahrer nicht angetroffen. Er habe lediglich das Paket abgeholt.

Der Auslieferungsfahrer des Unternehmens erklärte der chinesischen Zeitung Beijing News, er habe ein weinendes Geräusch aus dem Paket auf der Hälfte der Strecke vernommen. Als er nachschaute, entdeckte er das schwitzende Baby zwischen mehreren Schichten von Plastiktüten.

An dem Tag waren es 36 Grad Celsius heiß. Auf einem Video der Seite Footage sieht man, wie Zuschauer versuchen, das Kind über Wattestäbchen mit Wasser zu füttern.

Polizisten und Sanitäter aus Jin'an kümmerten sich um das Neugeborene und brachten es in ein nahegelegenes Krankenhaus für medizinische Untersuchungen.

Über das soziale Netzwerk Weibo (ähnlich wie Twitter) gab die Polizei eine Erklärung ab, in der sie bekannt gab, die Mutter am 10. August gefunden zu haben. Sie sei 24 Jahre alt und die Ermittlungen dauerten an. Das Neugeborene befinde sich laut des Krankenhauspersonals in einem stabilen Zustand.