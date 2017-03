St. Patrick's Day Feierlichkeiten

Chicago. Der St. Patrick's Day ist einer der beliebtesten Feiertage in den USA. In Chicago gibt es eine besondere Tradition - der Chicago River wird kurzzeitig leuchtend grün gefärbt.

Von Hannah Pfundt, 13.03.2017

Tausende Zuschauer haben am Wochenende einem ganz besonderen Schauspiel am Chicago River beigewohnt. Grün ist die vorherrschende Farbe der St. Patrick's Day Feierlickeiten, die mittlerweile weltweit zu Ehren des irischen Bischofs Patrick statt finden. So auch in Chicago, wo traditionell nicht nur das Bier, sondern auch der Fluss durch die Stadt jedes Jahr leuchtend grün eingefärbt wird.

Bereits seit 40 Jahren fährt am Morgen der St. Patrick's Day Parade, welche durch das Stadtzentrum führt, ein Schiff der Chicago Journeymen Plumbers über den Fluss. Sie gießen eine Farbmischung in das sonst recht trübe Wasser, welche dem Chicago River das leuchtende grün verleiht, dem Irland den Beinamen "die grüne Insel" verdankt.

Die Farbe wurde zufällig im Jahre 1961 entdeckt, weil ein Klempner einen weißen Overall trug, der komplett neon-grün eingefärbt war. Das Mittel wurde ursprünglich zur Ermittlung von Lecks verwendet, die in den Fluss führten. Aus diesem Grund sind es auch heute noch die Klempner, denen die Ehre zuteil wird, den Fluss zu färben.

Chicago River zur Feier des Tages neon-grün Foto: Lee Hogan/Chicago Sun-Times/dpa

Foto: John J. Kim/Chicago Tribune/dpa

Foto: John J. Kim/Chicago Tribune/dpa

Foto: John J. King/Chicago Tribune/dpa



Foto: Maria Cardona/Chicago Tribune/dpa

Die Mischung an sich ist eine Geheimrezeptur, wurde aber von Chemikern auf seine Umweltverträglichkeit getestet. Im Eimer ist der Farbstoff noch orange und entwickelt erst im Wasser des Chicago River die typisch irische Farbe, die das Spektakel so besonders macht.