Britisches Königshaus

01.07.2019 London. Er ist der offizielle Thronfolger. In all den Jahrzehnten hat Prinz Charles vor allem aber eines gelernt: Warten.

Der britische Thronfolger Prinz Charles (70) hat am Montag den 50. Jahrestag seiner Einführungszeremonie als Prince of Wales gefeiert. Der Titel wird seit dem 14. Jahrhundert traditionell an den britischen Thronfolger verliehen.

Niemand hatte ihn so lange inne wie der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. (93), der ihn seit seinem neunten Lebensjahr trägt. Die offizielle Investitur folgte erst gut zehn Jahre später am 1. Juli 1969 mit einer festlichen Zeremonie auf Caernarfon Castle im Nordwesten von Wales.

Zur Feier des Tages veröffentlichte der Palast Fotos und eine Reihe von Fakten zu Prinz Charles. Zum Beispiel, dass Charles Socken der walisischen Marke "Corgi" aus Kaschmirwolle trägt. Ein Paar kostet 95 Britische Pfund, umgerechnet rund 106 Euro.

Viel Spott handelte sich kürzlich US-Präsident Donald Trump mit einem Tweet ein, in dem er angab, den "Prinz of Whales" getroffen zu haben. Die eigenwillige Schreibweise Trumps machte aus Charles einen "Prinz der Wale". (dpa)