Zum 102. Geburtstag

10.12.2018 Los Angeles. Der Mann ist läbngst eine Legende. Kirk Douglas feierte am Sonntag seinen 102. Geburtstag.

Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (49, "Ocean's Twelve") hat ihrem Schwiegervater Kirk Douglas mit einer liebevollen Nachricht zum Geburtstag gratuliert.

"Einen schönen 102. Geburtstag an den schönsten Mann der Welt. Wir lieben dich, Kirk", schrieb Zeta-Jones am Sonntag auf Instagram. Dazu postete sie ein Video, in dem ein Mädchen am Klavier die Ballade "Beautiful" von Christina Aguilera spielt. Mehrere Familienfotos und Clips werden dazu eingespielt.

Die Britin ist mit Michael Douglas verheiratet, dem Sohn des betagten "Spartacus"-Stars. Der 74-Jährige meinte kürzlich bei der Enthüllung seines Hollywood-Sterns auf dem "Walk of Fame" zu seinem anwesenden Vater: "Ich sage es einfach aus tiefstem Herzen: Ich bin so stolz, dein Sohn zu sein." (dpa)