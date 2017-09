Casting für Arte-Doku "Das schwarze Gold" in Dortmund

16.09.2017 Dortmund. Ende 2018 schließt die letzte deutsche Steinkohle-Zeche. Anlass für den Fernsehsender Arte, eine zweiteilige Dokumentation zu produzieren. Menschen aus dem Ruhrgebiet sollen als Darsteller mitmachen. Samstag ist das Casting in Dortmund.

Bei einem Casting für eine Fernseh-Dokumentation über die Geschichte des deutschen Steinkohlebergbaus können sich heute in Dortmund Menschen aller Altersgruppen bewerben. Für die Produktion "Das schwarze Gold" des Fernsehsenders Arte werden 300 Komparsen und Darsteller gesucht. Die Männer, Frauen und Kinder im Alter von 6 bis 80 Jahren sollen unter Bergmänner und ihre Familien, Direktoren und Soldaten spielen. Gesucht werden außerdem Menschen, die den Bergbau real miterlebt haben. Gedreht wird im Oktober in mehreren Städten des Ruhrgebiets. Der zweiteilige Dokumentarfilm erzählt mit Hilfe von inszenierten Nachstellungen historischer Ereignisse die Geschichte des Ruhrgebiets und der Steinkohleförderung. Anlass ist die Schließung der letzten deutschen Steinkohlezeche Ende 2018 in Bottrop. (dpa)