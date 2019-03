Oscar-Gewinnerin

Die Schauspielerin Brie Larson geht als Hauptdarstellerin und Produzentin ein neues Projekt an.

07.03.2019 Los Angeles. Die Schauspielerin zieht bei ihrem nächsten Filmprojekt auch hinter den Kulissen die Strippen.

In "Captain Marvel" trumpft die Oscar-Preisträgerin Brie Larson (29, "Raum") derzeit als Superheldin auf. Doch die Kalifornierin hat schon das nächste Projekt zugesagt, wie die Branchenportale "Variety" und "Hollywood Reporter" berichteten.

Als Hauptdarstellerin und Produzentin will Larson in einer TV-Dramaserie für Apple über das Leben einer CIA-Undercover-Agentin mitwirken. Die noch titellose Serie beruht auf den Memoiren der US-Agentin Amaryllis Fox, die im Oktober erscheinen sollen.

Vor ihrem Oscar-Gewinn für "Raum" (2015) spielte Larson auch in TV-Serien wie "Raising Dad" und "Taras Welten" mit. Zuletzt war sie in den Filmen "Kong: Skull Island" und "Schloss aus Glas" zu sehen. In "Captain Marvel" (Kinostart 7. März) spielt sie eine ehemalige Airforce-Pilotin, die plötzlich Superkräfte entwickelt. (dpa)