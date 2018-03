12.03.2018 Gelsenkirchen. Eine Cannabisplantage mit etwa 1000 Pflanzen haben Jugendliche in einem alten Bunker in Gelsenkirchen entdeckt. Die verständigte Polizei nahm nach eigenen Angaben von Montag einen 24-Jährigen vorläufig fest, der in dem Gebäude unterwegs gewesen sei. Die zum Teil erntereifen Pflanzen seien nach der Entdeckung am Samstag sichergestellt worden. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.