06.04.2017 Troisdorf. Im Fall der Vergewaltigung einer jungen Camperin in Troisdorf bei Bonn hat die Polizei die mutmaßliche Tatwaffe gefunden. Polizisten hatten Wiesen und Unterholz in der Siegaue durchkämmt.

Dabei entdeckten sie rund 60 Meter vom Tatort entfernt eine etwa 50 Zentimeter lange gebogene Astsäge, wie die Polizei mitteilte.

Die Ermittler fahnden nach einem Mann, der am Wochenende in der Siegaue eine 23-Jährige und ihren Freund beim Zelten überfallen und die Frau vergewaltigt haben soll. Die Säge war den Angaben zufolge am Samstagabend zusammen mit vier Decken bei einer Grillparty an einer Brücke in Bonn gestohlen worden.

Die Polizei geht davon aus, dass der Vergewaltiger möglicherweise einen Seesack und einen Rucksack, in denen Säge und Decken verstaut waren, noch bei sich hat. Der Bonner "General Anzeiger" hatte zuvor über die Fund der Säge berichtet. (dpa)