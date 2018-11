Jäger sollen mehr Rechte erhalten

27.11.2018 Hannover. Wenige Monate nach der Einigung der großen Koalition über den Umgang mit Wölfen fordert die CDU, den Abschuss der Tiere zu erleichtern. Anders als bisher soll dies auch möglich sein, wenn der Wolf noch keinen Schaden durch Reißen von Schafen angerichtet hat.

In einem Positionspapier der Unions-Bundestagsfraktion heißt es nach Informationen des „RedaktionsNetzwerks Deutschland“ (Dienstag), nötig seien „wolfsfreie Zonen“, in denen Wölfe geschossen werden könnten. Dies gelte unter anderem für Deiche, auf denen auch zur Erdverdichtung Schafe weiden.

Jäger sollten nach CDU-Vorstellung auch in Aktion treten dürfen, wenn sich ein Wolf wiederholt Dörfern oder Städten nähert. Anders als bisher soll dies auch möglich sein, wenn der Wolf noch keinen Schaden etwa durch Reißen von Schafen angerichtet hat. „Wenn das Distanzgebot durch den Wolf nicht gewahrt wird, muss ein Abschuss möglich sein“, hieß es in der Union. Das Positionspapier sollte dem Bericht zufolge am Dienstag vorgestellt werden.

Die Koalition hatte sich im Sommer auf einen Kompromiss bei dem hochemotionalen Thema Wolfspolitik geeinigt, in dem unter anderem Landwirte gegen Umweltschützer stehen. SPD und Union beschlossen unter anderem, den Schadensausgleich für Landwirte zu erleichtern und die Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf weiter zu unterstützen. Die Regierung wurde aufgefordert, ein Verbot der Fütterung von Wölfen zu erwägen. (epd)