CDU-Führung fordert Tests mit Drohnenrettungssystemen in NRW

10.04.2018 Düsseldorf. Die CDU-Spitze fordert Tests für Drohnenrettungssysteme in Nordrhein-Westfalen. Drohnensysteme könnten die Unfallerstversorgung vor allem an Autobahnen und Landstraßen deutlich verbessern, heißt es in einem Antragsentwurf des CDU-Vorstands für den Landesparteitag im Juni. Rettungskräfte könnten dadurch deutlich schneller und besser als bisher einen Überblick an schwer zugänglichen Unfallstellen bekommen.

In NRW seien zwei der weltweit führenden Drohnenbauer beheimatet, sagte der Paderborner Medienwissenschaftler Prof. Jörg Müller-Lietzkow am Dienstag in Düsseldorf. Er gehört zu einer Arbeitsgruppe, die federführend Digitalisierungsthemen für die NRW-CDU bearbeitet. Der Vorstand fordert in seinem Antrag zwei Testgebiete mit selbstladenden Drohnensystemen in NRW sowie Testgebiete mit mindestens fünf Städten sowie drei ländlichen Räumen für autonomes Fahren.

Digitalisierung soll Kernthema des Landesparteitags am 9. Juni in Bielefeld sein. Außerdem stellt sich bei den regulären Vorstandswahlen CDU-Landeschef Armin Laschet zur Wiederwahl. (dpa)