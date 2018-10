09.10.2018 DÜSSELDORF. Die Modekette C&A hat auf Kritik an einem schwarzen Kinderpullover aus ihrem Sortiment reagiert. Auf dem Kleidungsstück stand in weißer und roter Frakturenschrift "Division".

Die Modekette C&A hat die Ähnlichkeit eines Schriftzugs auf einem Kinder-Sweatshirt mit Neonazi-Mode bedauert. „C&A positioniert sich klar gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus“, teilte das Düsseldorfer Bekleidungshaus dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Dienstag mit. Die Ähnlichkeit sei dem Unternehmen nicht bewusst gewesen und keinesfalls beabsichtigt.

C&A war wegen eines schwarzen Pullovers für Kinder mit Frakturenschrift in Kritik geraten. Der schwarze Schriftzug „Division“ in Kombination mit den Farben weiß und rot ergibt die Reichsflagge aus dem Nationalsozialismus - und erinnert an Bekleidung von Neonazis. Eine Twitter-Nutzerin verglich den Kinderpulli mit Kleidung von Neonazis auf Rockkonzerten, die ebenfalls häufig mit „Division“ bedruckt sind.

Ähm... Hallo C&A Designer Team.

Ist euch eigentlich aufgefallen daß eure neueste Kreation äußerst verdächtig nach Nazimode aussieht?



War bestimmt nur Zufall...hoffe ich zumindest. #cunda pic.twitter.com/zzMmZfMzIY — Raik (@Rutzel21) 5. Oktober 2018

Das Modeunternehmen erklärte, das Sweatshirt sei sofort aus dem Online-Shop und sämtlichen Filialen entfernt worden. „Wir entschuldigen uns ausdrücklich für diesen bedauerlichen Fehler“, erklärte C&A und kündigte eine Überprüfung der Design-, Schulungs- und Freigabeprozesse an. (epd)