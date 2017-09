11.09.2017 Dublin/Neukirchen-Vluyn. Auf's Brot geschmiert oder in den Kuchen gerührt: Die Deutschen essen im Durchschnitt sechs Kilogramm Butter pro Jahr. Viele greifen dabei zu einem Produkt aus Irland. Wieso eigentlich?

Es sieht aus wie ein Tourismus-Werbespot für die Grüne Insel: In einem sattgrünen Feld grasen glückliche Kühe. Im Hintergrund erklingt irische Musik, die Wellen des Atlantiks brechen sich an den Klippen.

Ein fescher Bauer schmiert Butterbrote für ein rothaariges Kind. Faszination Irland – mit dieser Werbestrategie hat die Milchwirtschafts-Genossenschaft Ornua ihre Butter „Kerrygold“ zu einem festen Bestandteil in deutschen Kühlschränken gemacht.

„Deutschland ist das Juwel in der Krone von „Kerrygold“, sagt Ornua-Sprecherin Jeanne Kelly der Deutschen Presse-Agentur in Dublin. Die Qualität irischer Molkereiprodukte sei so hoch, weil keine Intensivfütterung im Stall betrieben werde. Irlands mildes Klima und der viele Regen ließen nahrhaftes Gras für die Kühe wachsen. Dadurch werde die Milch cremig und die Butter gelb, was Deutsche liebten.

Marktanteil von 17 Prozent

In 25-Kilo-Blöcken kommt das Produkt nach Deutschland. Die Tochtergesellschaft Ornua Deutschland GmbH, die ihren Sitz in Neukirchen-Vluyn im Kreis Wesel hat, verpackt und vertreibt im Jahr etwa 260 Millionen Butterstücke. Die irische Marke mit dem goldfarbenen Papier hat nach Firmenangaben bundesweit einen wertmäßigen Marktanteil von 17 Prozent. Sie sei damit unangefochtener Marktführer unter den in Deutschland angebotenen Buttermarken.

Der Erfolg von „Kerrygold“ in Deutschland hat auch mit einem klugen Marketing zu tun. Ornuas Vorgängergenossenschaft, das Irish Dairy Board, wurde schon 1961 gegründet, um die Vermarktung irischerMolkereiprodukte im Ausland zu steuern. Der Name „Kerrygold“ – in Anlehnung an die bei Touristen beliebte Grafschaft Kerry im Südwesten der Insel – soll Assoziationen an Irland und Natürlichkeit wecken.

Butterpreise im Vergleich Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hat jeder in Deutschland 2016 im Schnitt etwa sechs Kilogramm Butter verbraucht. Eine 250-Gramm-Packung kostet durchschnittlich 1,99 Euro. In Irland hat Butter einen höhere Preis: Eine Packung „Kerrygold“ kostet mehr als 3 Euro, Eigenmarken in Supermärkten und Discountern sind ab 2 Euro zu haben. Die in Irland am häufigsten verkaufte Marke kommt von der Molkereigenossenschaft Dairygold. Ornua vertritt 14.000 irische Milchfarmen, hat einen Jahresumsatz von 1,75 Milliarden Euro und exportiert in 110 Staaten. Durch das genossenschaftliche System sind auch kleine Familienbetriebe mit etwa 70 Kühen vertreten.

„Kerrygold“-Verkauf startete in Nordrhein-Westfalen

Damals hatten irische Produkte noch keinen freien Zugang zu den Märkten in Europa, daher wurde die Marke zunächst mit Erfolg in England getestet. Mit dem Beitritt Irlands zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 1973 expandierte die irische Milchwirtschaft auf den Kontinent. In Deutschland wurde „Kerrygold“ zunächst in Nordrhein-Westfalen verkauft, 1982 war die irische Butter in Supermärkten in der gesamten Bundesrepublik erhältlich.

„Kerrygold“ hat sein Sortiment inzwischen längst um andere Milchprodukte wie Käse und Joghurt erweitert. Im vergangenen Jahr meldete Ornua Deutschland einen Rekordabsatz: Er war bei Butter um 7 Prozent und bei Käse sogar um 42 Prozent gestiegen. (dpa)