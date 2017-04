Wahrer Held

Es gibt sie also doch noch, die wahren Helden. In Schottland zum Beispiel. Jackie Downie hielt seinen Bus an, um einem alten Mann die Schuhe zu binden.

06.04.2017

Jackie Downie hat es mit einer ganz simplen Aktion zum Internethit geschafft. Downie wird in den sozialen Netzwerken gefeiert, weil er Schuhe gebunden hat. Und zwar die eines alten Mannes. Jackie Downie ist Busfahrer in Edingburh. Als er den alten Mann auf dem Gehweg sah, parkte er den vollbesetzten Bus der Linie 3 am Straßenrand, stieg aus und band dem Herrn die Schuhe zu.

Leah-Ashley Brown saß in dem Bus, machte ein Foto von der Aktion und postete es mit den Worten "Well done Jackie" bei Facebook. "Hut ab vor dem Fahrer." In Windeseile verbreitete sich das Bild. Unter dem Hashtag #localhero wurde Downie gefeiert. Auch die Busgesellschaft ließ mit einem Lob nicht lange auf sich warten: "Wir sind sehr stolz auf Jackie, dass er dem älteren Herrn geholfen hat."