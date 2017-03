Monatskarte nicht zu bearbeiten

21.03.2017 Kaiserslautern. Weil ein Mann einen Linienbus in Kaiserslautern nicht verlassen wollte, hat ihn der Busfahrer kurzerhand zum Polizeipräsidium gefahren. Es folgte eine Anzeige.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 37 Jahre alte Fahrgast darüber verärgert, dass der Busfahrer dessen Monatskarte nicht bearbeiten konnte. Am Hauptbahnhof weigerte sich der Fahrgast, den Bus zu verlassen, obwohl der Fahrer ihn mehrfach dazu aufgefordert hatte. Schließlich lenkte der Fahrer dem Omnibus mit dem renitenten Fahrgast zur Polizei und informierte die Beamten. Die sprachen ein Machtwort, der Mann verließ den Bus schließlich. Der Busfahrer erstattete Anzeige gegen wegen Hausfriedensbruch. Der Vorfall hatte sich am Montag ereignet. (dpa)