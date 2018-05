Busfahrer bremst stark ab: Acht Kinder verletzt

02.05.2018 Wipperfürth. Bei einer starken Bremsung eines Linienbusses sind am Mittwochmorgen in Wipperfürth acht Schulkinder im Alter zwischen 12 und 16 Jahren gestürzt und verletzt worden. Drei von ihnen mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Ein Kind sei so hart gegen die Schutzscheibe hinter dem Fahrer geprallt, dass sie zerbrach. Wieso der Busfahrer beim Linksabbiegen plötzlich bremste, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Lehrer in der Schule hatten die Verletzungen der Kinder festgestellt und Polizei und Krankenwagen gerufen.