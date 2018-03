07.03.2018 Aachen. Beim Zusammenstoß von einem Bus mit einem Auto sind in Aachen vier Menschen verletzt worden - darunter zwei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 48 Jahre alte Autofahrerin dem Bus am Dienstagabend die Vorfahrt genommen. Der Aufprall war so heftig, dass vier Fahrgäste im Bus leicht verletzt wurden.