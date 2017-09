12.09.2017 Sprockhövel. Beim Einfahren in eine Haltestelle hat ein Linienbus in Sprockhövel im Ruhrgebiet ein Wartehäuschen gestreift. Zwei Glasscheiben zerbrachen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Herumfliegende Splitterteile verletzten demnach eine wartende 21-Jährige leicht. Die junge Frau wurde am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt.