Bus auf A43 komplett ausgebrannt: Keine Menschen in Gefahr

27.07.2017 Senden. Ein Busfahrer hat auf der A43 im Münsterland rechtzeitig ein schnell um sich greifendes Feuer an Bord bemerkt. Ohne Fahrgäste war der Bus am Donnerstagnachmittag in Fahrtrichtung Wuppertal unterwegs, als der Fahrer kurz vor der Anschlussstelle Senden Rauch im Heckbereich bemerkte, sagte ein Polizeisprecher. Der Busfahrer habe rechtzeitig anhalten und aussteigen können. Der Bus fing Feuer und brannte schließlich komplett aus. "Menschenleben waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr", hieß es. Über den ausgebrannten Bus hatten die "Westfälischen Nachrichten" online berichtet.