Fahrer leblos zusammengesackt

12.06.2019 Ronneburg. Der Fahrer eines Bundeswehr-Lastwagens hat auf der Autobahn 4 in Thüringen möglicherweise eine Katastrophe verhindert. Als er einen rollenden Sattelzug mit leblosem Fahrer bemerkte, reagierte er geistesgegenwärtig.

Der Fahrer eines Bundeswehr-Lastwagens hat auf der Autobahn 4 in Thüringen möglicherweise eine Katastrophe verhindert. Der 41-Jährige setzte sich am Mittwoch mit seinem Fahrzeug vor einen rollenden Sattelzug, dessen 67 Jahre alter Fahrer leblos in der Fahrerkabine zusammengesackt war. Ein Notarzt, der zufällig in der Nähe war, konnte später nur noch den Tod des 67-Jährigen aus Sachsen-Anhalt feststellen, wie die Autobahnpolizei mitteilte.

Der Sattelzug war nach dem Zusammenbruch des Fahrers im Schritttempo durch eine Baustelle zwischen Gera-Leumnitz und Ronneburg in Richtung Dresden gerollt. Dabei rammte der Sattelzug die Absperrung zur Gegenfahrbahn und verschob sie. Mehrere Autofahrer versuchten, in das Führerhaus zu gelangen. Als dies nicht glückte, startete der 41-Jährige, der in der Pionierkaserne in Gera-Hain stationiert ist, das erfolgreiche Bremsmanöver. Der Notarzt versuchte danach, den Fahrer des Sattelzugs zu reanimieren. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Nach dem Unfall war die A4 voll gesperrt. Erst am frühen Nachmittag konnte der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen mit Rückstaus wieder rollen. (dpa)