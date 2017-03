Bundespolizei stellt flüchtigen Straftäter nach Schlägerei

15.03.2017 Bochum. Die Polizei hat einen vor rund einem Monat aus dem Gefängnis in Bochum geflüchteten Gefangenen festgenommen. Der 50-Jährige war den Beamten aufgefallen, weil er sich am frühen Mittwochmorgen im Bochumer Hauptbahnhof geprügelt hatte, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Polizisten konnten ihn nach kurzer Verfolgungsjagd stellen. Bei der Schlägerei wurde ein 40-Jähriger aus Herne verletzt, der mit einer Platzwunde am Auge in ein Krankenhaus kam.

Der 50-Jährige Ausbrecher saß seine Freiheitsstrafe seit Januar ab, war aber Mitte Februar von einem Freigang nicht zurückgekehrt. Er ist der Polizei in mehr als 24 Fällen bekannt, darunter Körperverletzung, Drogendelikte oder Sachbeschädigung. (dpa)