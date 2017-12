Bundespolizei nimmt gesuchten Dieb in TGV fest

26.12.2017 Karlsruhe/Krefeld. Die Bundespolizei hat im TGV von Straßburg nach Karlsruhe einen gesuchten Straftäter festgenommen. Der 57-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft Krefeld wegen Diebstahls per Haftbefehl gesucht, wie die Bundespolizeidirektion Offenburg am Dienstag mitteilte. Da er die fällige Geldstrafe bezahlte, konnte er eine 30-tägige Haftstrafe abwenden. Allerdings war er am Zweiten Weihnachtsfeiertag als Schwarzfahrer unterwegs - und bekommt erneut eine Anzeige.