19.08.2017 Berlin. Die Bayern siegen im Auftaktspiel der neuen Bundesligasaison, das ZDF punktet mit der Live-Übertragung. Auf großes Zuschauerinteresse stoßen aber auch Berichte über den Terror in Spanien.

Endlich wieder Fußball-Bundesliga: 7,94 Millionen Zuschauer haben am Freitagabend die Live-Übertragung des Auftaktspiels der neuen Saison eingeschaltet. Titelverteidiger Bayern München gewann im Regen 3:1 gegen Bayer Leverkusen.

Dem ZDF brachte das Spiel eine Einschaltquote von 29,3 Prozent und den haushohen Quotensieg. Schon bei den Vorberichten ab 20.15 Uhr waren 6,09 Millionen (23,3 Prozent) dabei.

Das "heute-Journal" mit Berichten vom Terror in Spanien profitierte vom Sendeplatz in der Halbzeitpause und erreichte 7,47 Millionen (Marktanteil 26,4 Prozent). Auch in der ARD interessierte besonders der "Brennpunkt" zu den Terrorattacken. 4,47 Millionen schalteten dafür ab 20.15 Uhr ein, ein Marktanteil von 17,0 Prozent. Den anschließenden Film "Utta Danella - Lügen haben schöne Beine" sahen 3,77 Millionen (13,4 Prozent).

Mit der Show "111 verrückte Viecher" auf Sat.1 verbrachten 1,92 Millionen (6,9 Prozent) den Freitagabend. Auf RTL sahen 1,45 Millionen (5,2 Prozent) "Die 100 unglaublichsten Videos weltweit". Vox lockte mit der Actionserie "Chicago Fire" 0,92 Millionen (3,4 Prozent) vor den Bildschirm.

0,72 Millionen (2,6 Prozent) sahen auf RTL II den Fantasyfilm "Hellboy" und 0,69 Millionen (2,5 Prozent) auf ProSieben die Actionkomödie "Teenage Mutant Ninja Turtles".

Über einen Marktanteil von 10,4 Prozent konnte sich Sat.1 für die Show "Promi Big Brother" ab 22.15 Uhr freuen. 2,06 Millionen Zuschauer sahen zu, wie Fitnessbloggerin Maria Hering und Schauspieler Zachi Noy als erste von den Zuschauern rausgewählt wurden. (dpa)