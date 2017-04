Bundesbank baut Super-Tresor für Bargeld in Dortmund

03.04.2017 Dortmund. Es soll der größte Tresor Deutschlands werden: Die Bundesbank feiert am Montag (14.00 Uhr) Richtfest für ihre neue Filiale in Dortmund. In dem Gebäude entsteht unter anderem ein speziell gesicherter Super-Tresor für Bargeld. "Man könnte darin vom Raumvolumen her 25 Einfamilienhäuser unterbringen", sagte ein Sprecher. Nach der Fertigstellung will Bundesbank von Dortmund aus Bargeld an die Geschäftsbanken und ihre zwölf Millionen Kunden im Großraum Rhein-Ruhr ausliefern. In der Filiale wird das Geld gezählt, sortiert, geprüft und gegebenenfalls ersetzt. Beschädigte und verschmutzte Scheine und Münzen landen im Schredder.

Die Eröffnung der neuen Filiale auf einem 80 000 Quadratmeter großen Gelände an der Bundesstraße 1 ist für 2019 geplant. Dann werden dort die bisherigen Standorte Düsseldorf, Bochum, Essen, Hagen und Dortmund zusammengeführt. Es gibt in Nordrhein-Westfalen zudem noch Bargeld-Lager in Köln und Bielefeld. Die NRW-Hauptverwaltung der Bundesbank in Düsseldorf bleibt erhalten. (dpa)