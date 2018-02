Britisches Flugzeug landet außerplanmäßig in Düsseldorf

26.02.2018 Düsseldorf. Eine britische Militärmaschine des Typs "Tornado" ist am Montagmittag außerplanmäßig auf dem Flughafen Düsseldorf gelandet. "Es gab ein technisches Problem mit der Kabinenklimatisierung", sagte ein Sprecher der britischen Luftwaffe der "Bild"-Zeitung. Auch der Düsseldorfer Flughafen nannte technische Probleme des Piloten. Dieser sei sicher gelandet und eigenständig zur zugewiesenen Parkposition gerollt. Dort sollte die Maschine überprüft werden. Bei der sogenannten Sicherheitslandung sei routinemäßig die Feuerwehr ausgerückt. Der Flugbetrieb am größten Airport in NRW wurde durch die "Tornado"-Landung den Angaben zufolge aber nicht gestört.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung war der "Tornado" auf einem Trainingsflug zum Militärflughafen Lechfeld in Bayern. Der Düsseldorfer Flughafen machte zum Start- und Zielflughafen der Militärmaschine keine Angaben. (dpa)