Goldbarren im Tank versteckt

Brackley. Der Brite Nick Mead hat einen alten irakischen Panzer ersteigert. Bei der Restaurierung machte er dann einen ungewöhnlichen Fund: Im Tank des Gefährts befanden sich fünf Goldbarren im Wert von mehreren Millionen Euro.

19.04.2017

Der Brite Nick Mead ist zufällig auf einen wahren Millionenschatz gestoßen. Ausgangspunkt war eine Auktion bei Ebay, wo er einen alten Panzer aus dem ersten Irakkrieg ersteigert hat. Bei der genauen Untersuchung des Fahrzeugs machte er mit einem Mechaniker eine besondere Entdeckung: In dem Tank lagen fünf Goldbarren mit einem Wert von insgesamt rund drei Millionen Euro. Umgerechnet rund 35.000 Euro hatte er in den Panzer investiert.

Er glaubt, dass das Gold von irakischen Soldaten während des Kriegs aus Kuwait mitgenommen und im Tank des Panzers versteckt wurde. Während der Besetzung durch Saddam Husseins Truppen verschwanden in Kuwait über 3200 Barren Gold, erklärt er.

Behalten konnte und wollte er es aber nicht. "Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Man kann nicht mit fünf Barren in die nächste Wechselstube gehen, ohne dass Fragen gestellt werden", sagte Mead in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Sun". "Also haben wir die Polizei gerufen." Diese nahmen die Barren schließlich mit - und eine Quittung dagelassen. "Auch wenn ich die Barren nicht zurückbekomme, habe ich immer noch meinen wunderschönen Panzer", tröstet sich der ehrliche Finder. (ga)