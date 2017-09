Gefängnisschmuggel in Argentinien

03.09.2017 Santa Rosa. In Argentinien ist eine seltsame Form des Rauschmittelschmuggels aufgeflogen: Eine Brieftaube sollte Drogen in ein Gefängnis der zentral gelegenen Provinz La Pampa bringen - in einem Rucksack.

Allerdings wurde dem Tier der Kurierflug zum Verhängnis. Polizisten der Provinzhauptstadt Santa Rosa erschossen die Taube, wie die Zeitung „Clarín“ berichtete. Demnach fanden die Ermittler bei dem ungewöhnlichen Drogenkurier über 40 Pillen, mehrere Gramm Marihuana und einen USB-Stick. Der Fall wurde am Freitag bekannt.

Atrapan en Argentina a una ‘narcopaloma’ que transportaba droga a una cárcel https://t.co/T997FemAR3 pic.twitter.com/deGpnyd74o — informativost5 (@informativost5) 1. September 2017

Die Taube trug „ein Stück Stoff als eine Art Rucksack festgebunden“, zitierte „Clarín“ die Gefängnisbehörde SPF. Die Ermittler hätten den Fall seit längerem beobachtet. Die Methode sei auch nicht ganz unbekannt: Bereits 2013 seien argentinische Ermittler einer Drogenbande auf die Spur gekommen, die Tauben für den Drogenhandel trainierte. (dpa)