Briefe mit weißem Pulver an türkische Generalkonsulate

10.04.2017 Essen. In den türkischen Generalkonsulten in Essen und Münster sowie einem Einkaufszentrum in Dortmund sind am Montag Briefe mit verdächtigen Substanzen aufgetaucht. In Essen stellten sich die weißen Kügelchen als ein Vitamin-C-Präparat heraus, wie die Feuerwehr mitteilte. Was in den Briefen in Münster und Dortmund war, konnten die Ermittler zunächst nicht sagen. Eine Gefahr für Menschen habe aber trotz des ABC-Alarms nicht bestanden, hieß es bei der Feuerwehr in Münster. Die Polizei in den drei Städten versucht nun herauszufinden, wer die Briefe per Post geschickt hat.