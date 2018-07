Nach Kurzschluss

04.07.2018 Rostock. In Rostock ist durch ein Feuer ein rund sieben Hektar großes Feld zerstört worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. Auslöser des Brands war ein Vogel, der brennend zu Boden fiel.

Ein brennender Vogel hat am Dienstag in Rostock ein Feld in Flammen gesetzt. Nach Angaben der Polizei hatte das Tier Zeugen zufolge auf der Oberleitung einer Bahnlinie gesessen und dort einen Kurzschluss ausgelöst. Daraufhin fiel der Vogel brennend zu Boden - und entzündete das trockene Feld. Nach ersten Schätzungen wurden rund sieben Hektar zerstört.

Mehr als 50 Wehrleute bekämpften die Flammen, auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt, um die Löscharbeiten am Boden besser zu koordinieren. Nach rund eineinhalb Stunden konnte das Feuer gelöscht werden. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. (dpa)