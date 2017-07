Brennende Strohballen: Zwei Verdächtige festgenommen

25.07.2017 Wuppertal. Nach einem erneuten Brand von Strohballen in Remscheid hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Auf Feldern und Wiesen in der Region waren in den vergangenen Tagen mehrfach Strohballen angesteckt worden. Am Montagabend brannten in Remscheid etwa 90 Ballen und zwei Anhänger. Während der Löscharbeiten fiel der Polizei ein Wagen auf, der vom Brandort flüchtete. Nach wenigen Metern konnten die Polizisten das Auto stoppen.

Beide Insassen des Wagens, zwei Männer im Alter von 21 und 66 Jahren, waren alkoholisiert. Der junge Mann wies zudem Zeichen einer Rauchvergiftung auf. Erste Ermittlungen ergaben, dass er keinen Führerschein hat und die Autokennzeichen gefälscht waren. Aufgrund von Zeugenberichten verdächtigt die Polizei die Männer, den Brand gelegt zu haben. Ob eine Verbindung zu vier weiteren Bränden in Remscheid und Solingen besteht, muss die Polizei noch klären. Insgesamt sind nach ihren Angaben dabei ungefähr 500 Strohballen verbrannt. (dpa)